Собянин: Обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе
Экстренные службы работают на Каширском шоссе, куда упали обломки одного из сбитых этой ночью беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал градоначальник в телеграм-канале, добавив, что серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти украинских беспилотников, которые двигались в сторону Москвы. На фоне этого в трёх столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковском — ввели план «Ковёр».
Telegram / Минобороны России