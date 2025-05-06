Собянин: Обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе

Экстренные службы работают на Каширском шоссе, куда упали обломки одного из сбитых этой ночью беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал градоначальник в телеграм-канале, добавив, что серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.