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5 мая, 22:22

Собянин сообщил о ликвидации пяти беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

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В связи с атакой план «Ковёр» введён в 0:57 мск в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Это вторая ночь подряд, когда ВСУ пытаются добраться до Москвы с использованием беспилотников. В прошлый раз четыре дрона были ликвидированы в Подольске. По словам местных властей, после падения их обломков зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

Обложка ©

Unsplash / Arno Barsegyan

Артур Лапсаков
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