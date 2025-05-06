Собянин сообщил о ликвидации пяти беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В связи с атакой план «Ковёр» введён в 0:57 мск в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Это вторая ночь подряд, когда ВСУ пытаются добраться до Москвы с использованием беспилотников. В прошлый раз четыре дрона были ликвидированы в Подольске. По словам местных властей, после падения их обломков зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.