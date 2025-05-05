Собянин сообщил об отражении атаки четырёх беспилотников в Подольске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку четырёх беспилотников в Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.