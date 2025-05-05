Собянин сообщил об отражении атаки четырёх беспилотников в Подольске
Силы противовоздушной обороны отразили атаку четырёх беспилотников в Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения. Вероятно, они связаны с атакой беспилотников.
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ТАСС / Николай Гынгазов