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Регион
4 мая, 23:44

Собянин сообщил об отражении атаки четырёх беспилотников в Подольске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку четырёх беспилотников в Подольске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников
Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников

Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения. Вероятно, они связаны с атакой беспилотников.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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