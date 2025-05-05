Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников
Над Воронежем зафиксирована попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным SHOT, силами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.
Как сообщают очевидцы, в течение последних 30 минут на окраинах города было слышно от пяти до семи мощных взрывов, которым предшествовал характерный звук пролетающих БПЛА. Ранее в регионе официально объявили об угрозе атаки беспилотников.
Напомним, что в ночь на 4 мая силами ПВО было уничтожено 13 вражеских беспилотников над тремя российскими регионами. Как сообщало Минобороны, дроны были сбиты над Ростовской, Белгородской и Брянской областями.
Telegram / Минобороны России