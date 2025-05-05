Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников

Над Воронежем зафиксирована попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным SHOT, силами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.

Как сообщают очевидцы, в течение последних 30 минут на окраинах города было слышно от пяти до семи мощных взрывов, которым предшествовал характерный звук пролетающих БПЛА. Ранее в регионе официально объявили об угрозе атаки беспилотников.