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Регион
4 мая, 23:15

Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников

Над Воронежем зафиксирована попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным SHOT, силами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.

Как сообщают очевидцы, в течение последних 30 минут на окраинах города было слышно от пяти до семи мощных взрывов, которым предшествовал характерный звук пролетающих БПЛА. Ранее в регионе официально объявили об угрозе атаки беспилотников.

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Напомним, что в ночь на 4 мая силами ПВО было уничтожено 13 вражеских беспилотников над тремя российскими регионами. Как сообщало Минобороны, дроны были сбиты над Ростовской, Белгородской и Брянской областями.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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