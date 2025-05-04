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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 04:43

Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 13 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 13 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Атаке с воздуха подверглись Ростовская, Белгородская и Брянская области, заявили в Минобороны РФ.

«С 21:15 мс 3 мая до 05:15 мск 4 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью – на территории региона уничтожили 11 БПЛА. Ещё по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Белгородской и Брянской областями.

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что пострадавших в результате налёта БПЛА ВСУ на регион нет. БПЛА были сбиты над Каменск-Шахтинским, жители которого ночью слышали несколько взрывов над городом.

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Telegram / Минобороны России

Юния Ларсон
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