Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 13 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 13 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Атаке с воздуха подверглись Ростовская, Белгородская и Брянская области, заявили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью – на территории региона уничтожили 11 БПЛА. Ещё по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над Белгородской и Брянской областями.