Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Ночью российские силы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Ростовскую область, сбив вражеский беспилотник над Каменск-Шахтинским. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», – написал он в своём телеграм-канале.
Благодаря оперативной работе ПВО удалось избежать жертв и разрушений на земле.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские войска совершили налёт дронами на Кубань и Ростовскую область. Применялись беспилотники трёх типов: «Бобёр», «Рубака» и R15. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что при налёте на Новороссийск пострадали четыре жителя Ростовской области. Во время атаки сильные повреждения получила многоэтажка, владелица одной из разрушенных квартир показала, какой урон нанесли дроны.
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