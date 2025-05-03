После удара дрона ВСУ по дому в Новороссийске повреждены минимум 95 квартир
Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
После ночного удара украинского дрона по многоквартирному дому в Новороссийске повреждения обнаружили в 95 квартирах, две из них полностью разрушены. Об этом в личном телеграм-канале написал мэр города Андрей Кравченко.
В результате произошедшего в Восточном районе города повреждены окна в более чем двух десятках квартир – всего в 22 жилищах. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, осмотрено свыше семидесяти квартир, из которых пострадала почти половина – 31. Зафиксированы выбитые стеклопакеты, повреждения фасада здания, а в одной из квартир – частичное разрушение имущества. На улице Суворовской в одном из многоквартирных домов взрывом полностью уничтожены две квартиры, а ещё в двух – повреждены стены и вещи жильцов. Из шестидесяти трёх обследованных квартир повреждения различной степени тяжести получили 42.
Одна из разрушенных после попадания дрона ВСУ квартир. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Кравченко добавил, что обход территории продолжается. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, минувшей ночью украинские войска совершили налёт дронами на Кубань и Ростовскую область. Применялись беспилотники трёх типов: «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из БПЛА врезался в многоэтажный дом в Новороссийске, Life.ru публиковал видео с моментом прилёта.