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3 мая, 17:42

После удара дрона ВСУ по дому в Новороссийске повреждены минимум 95 квартир

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

После ночного удара украинского дрона по многоквартирному дому в Новороссийске повреждения обнаружили в 95 квартирах, две из них полностью разрушены. Об этом в личном телеграм-канале написал мэр города Андрей Кравченко.

В результате произошедшего в Восточном районе города повреждены окна в более чем двух десятках квартир – всего в 22 жилищах. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, осмотрено свыше семидесяти квартир, из которых пострадала почти половина – 31. Зафиксированы выбитые стеклопакеты, повреждения фасада здания, а в одной из квартир – частичное разрушение имущества. На улице Суворовской в одном из многоквартирных домов взрывом полностью уничтожены две квартиры, а ещё в двух – повреждены стены и вещи жильцов. Из шестидесяти трёх обследованных квартир повреждения различной степени тяжести получили 42.

Одна из разрушенных после попадания дрона ВСУ квартир. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Одна из разрушенных после попадания дрона ВСУ квартир. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Кравченко добавил, что обход территории продолжается. О пострадавших не сообщалось.

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА
Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА

Напомним, минувшей ночью украинские войска совершили налёт дронами на Кубань и Ростовскую область. Применялись беспилотники трёх типов: «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из БПЛА врезался в многоэтажный дом в Новороссийске, Life.ru публиковал видео с моментом прилёта.

Юрий Лысенко
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