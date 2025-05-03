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Регион
3 мая, 03:08
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Украинский дрон протаранил многоэтажку в Новороссийске

SHOT: Украинский дрон врезался в жилой комплекс «Аврора» в Новороссийске

Повреждённое здание. Обложка © Telegram / SHOT

Повреждённое здание. Обложка © Telegram / SHOT

Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом жилого комплекса «Аврора» на Мысхакском шоссе в Новороссийске. В результате удара в одной из квартир возник пожар, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, взрыв прогремел около 5:20. Официальных данных о пострадавших или погибших не поступало. На месте прилёта образовались обширные повреждения фасада.

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Напомним, в ночь на 3 мая ВСУ совершили минимум две комбинированные атаки на Новороссийск с использованием беспилотных катеров и дронов. Позднее появилось видео второй волны, где слышна канонада выстрелов и звуки работы ПВО. Очевидцы насчитали как минимум 15 взрывов.

Тимур Хингеев
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