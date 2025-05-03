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3 мая, 01:57

Три частных дома пострадали в Анапе в результате атаки БПЛА

Три частных дома пострадали в Анапе в результате атаки украинских беспилотников на черноморский город в ночь на 3 мая. О последствиях падения обломков сбитых БПЛА сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трёх домах выбило окна и повредило двери», — гласит публикация.

К счастью, никто не пострадал. Власти города-курорта помогут жителям восстановить имущество. Обломки другого БПЛА упали на дерево. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, в 02:50 в районе Анапы и Витязево прогремели многочисленные взрывы. Незадолго до этого ВСУ пытались атаковать и соседний Новороссийск. Там противник задействовал ещё и безэкипажные катера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тимур Хингеев
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