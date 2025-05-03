«Горим, Тамань горит»: Появились кадры последствий атаки ВСУ на полуостров
Обломки украинских дронов вызвали пожар и повредили частный дом в Тамани
Пожар в районе Тамани. Обложка © Telegram / SHOT
Тамань подверглась атаке украинских дронов в ночь на 3 мая. Один из сбитых беспилотников упал в поле в районе Сухого озера, спровоцировав пожар. Обломки другого БПЛА повредили частный дом, сообщил региональный оперштаб.
Пожар в районе Тамани. Видео © Telegram / SHOT
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В некоторых районах в результате падения беспилотников возникли пожары.