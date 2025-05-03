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Регион
2 мая, 23:54

«Горим, Тамань горит»: Появились кадры последствий атаки ВСУ на полуостров

Обломки украинских дронов вызвали пожар и повредили частный дом в Тамани

Пожар в районе Тамани. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в районе Тамани. Обложка © Telegram / SHOT

Тамань подверглась атаке украинских дронов в ночь на 3 мая. Один из сбитых беспилотников упал в поле в районе Сухого озера, спровоцировав пожар. Обломки другого БПЛА повредили частный дом, сообщил региональный оперштаб.

Пожар в районе Тамани. Видео © Telegram / SHOT

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

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В ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В некоторых районах в результате падения беспилотников возникли пожары.

Антон Голыбин
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