«Горим, Тамань горит»: Появились кадры последствий атаки ВСУ на полуостров

Тамань подверглась атаке украинских дронов в ночь на 3 мая. Один из сбитых беспилотников упал в поле в районе Сухого озера, спровоцировав пожар. Обломки другого БПЛА повредили частный дом, сообщил региональный оперштаб.

Пожар в районе Тамани. Видео © Telegram / SHOT

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.