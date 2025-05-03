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2 мая, 22:49

Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область, в небе гремят взрывы

SHOT: Дроны ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область

Загоревшийся в результате падения обломков БПЛА дом. Обложка © Telegram / SHOT

Загоревшийся в результате падения обломков БПЛА дом. Обложка © Telegram / SHOT

Беспилотники ВСУ пытаются нанести удар по Краснодарскому краю и Ростовской области, стало известно SHOT. Силы противовоздушной обороны отражают атаку. Местные жители сообщают о мощных взрывах и вспышках в небе.

В результате падения обломков одного из БПЛА в Ростовской области загорелся жилой дом. А жители Славянска-на-Кубани насчитали не менее пяти взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.

Взрывы в небе. Видео © Telegram / SHOT

Над Брянщиной и Крымом за час уничтожены восемь украинских дронов
Над Брянщиной и Крымом за час уничтожены восемь украинских дронов

Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны поразили 121 беспилотник ВСУ над Россией. Больше всего дронов удалось сбить над Крымом и Чёрным морем.

Илья Пушкарев
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