Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область, в небе гремят взрывы
SHOT: Дроны ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область
Загоревшийся в результате падения обломков БПЛА дом. Обложка © Telegram / SHOT
Беспилотники ВСУ пытаются нанести удар по Краснодарскому краю и Ростовской области, стало известно SHOT. Силы противовоздушной обороны отражают атаку. Местные жители сообщают о мощных взрывах и вспышках в небе.
В результате падения обломков одного из БПЛА в Ростовской области загорелся жилой дом. А жители Славянска-на-Кубани насчитали не менее пяти взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.
Взрывы в небе. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны поразили 121 беспилотник ВСУ над Россией. Больше всего дронов удалось сбить над Крымом и Чёрным морем.