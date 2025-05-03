Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область, в небе гремят взрывы

Беспилотники ВСУ пытаются нанести удар по Краснодарскому краю и Ростовской области, стало известно SHOT. Силы противовоздушной обороны отражают атаку. Местные жители сообщают о мощных взрывах и вспышках в небе.

В результате падения обломков одного из БПЛА в Ростовской области загорелся жилой дом. А жители Славянска-на-Кубани насчитали не менее пяти взрывов. Официальной информации об атаке пока нет.

Взрывы в небе. Видео © Telegram / SHOT