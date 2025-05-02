Над Брянщиной и Крымом за час уничтожены восемь украинских дронов
Восемь беспилотников ВСУ самолётного типа обнаружены и уничтожены над Россией в период с 21:00 до 22:00. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.
«Четыре — над территорией Брянской области и четыре — над территорией Республики Крым», — добавили в ведомстве.
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны поразили 121 беспилотник ВСУ над Россией. Больше всего дронов удалось сбить над Крымом и Чёрным морем.
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