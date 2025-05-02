Над Брянщиной и Крымом за час уничтожены восемь украинских дронов

Восемь беспилотников ВСУ самолётного типа обнаружены и уничтожены над Россией в период с 21:00 до 22:00. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

«Четыре — над территорией Брянской области и четыре — над территорией Республики Крым», — добавили в ведомстве.