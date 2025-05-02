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Регион
2 мая, 07:56

Обломки БПЛА упали в селе в Ставропольском крае

Губернатор Владимиров: Обломки БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края

Обломки БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обломки БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Ставропольском крае в селе Московском Изобильненского округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура села осталась невредимой, а все системы работают в штатном режиме. К устранению последствий инцидента привлечены соответствующие службы.

Губернатор также призвал жителей региона, ставших свидетелями полётов или падения дронов, воздержаться от публикации фото и видео в Интернете, чтобы не предоставлять противнику ценную информацию.

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Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Угроза атаки БПЛА в данный момент также действует на всей территории Северной Осетии.

Оксана Попова
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