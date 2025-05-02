Обломки БПЛА упали в селе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в селе Московском Изобильненского округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура села осталась невредимой, а все системы работают в штатном режиме. К устранению последствий инцидента привлечены соответствующие службы.