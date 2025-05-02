Обломки БПЛА упали в селе в Ставропольском крае
Губернатор Владимиров: Обломки БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края
Обломки БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Ставропольском крае в селе Московском Изобильненского округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура села осталась невредимой, а все системы работают в штатном режиме. К устранению последствий инцидента привлечены соответствующие службы.
Губернатор также призвал жителей региона, ставших свидетелями полётов или падения дронов, воздержаться от публикации фото и видео в Интернете, чтобы не предоставлять противнику ценную информацию.