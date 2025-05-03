Два черноморских курорта подверглись ночной атаке со стороны ВСУ
SHOT: ВСУ атакуют Анапу и Витязево, работают комплексы ПВО
Взрыв на улице с огненными облаками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov
В районе Анапы и Витязево прогремели многочисленные взрывы, сообщает SHOT. Предположительно, причиной стала работа систем противовоздушной обороны, которые уничтожают дроны ВСУ.
Атака началась около 02:50. Очевидцы утверждают, что слышали не менее десяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует. Официальные комментарии от властей пока не поступали.
В ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. В ряде районов из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания. В акватории Новороссийска также отражается атака украинских безэкипажных катеров.