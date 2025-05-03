Крыши двух домов загорелись в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА

Крыши двух домов загорелись в посёлке Целина в Ростовской области из-за упавших обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Из одного здания эвакуировали двоих взрослых и двоих детей, в то время как второй дом оказался нежилым. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам чиновника, украинские дроны были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы.