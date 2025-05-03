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Регион
2 мая, 23:17

Крыши двух домов загорелись в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА

Крыши двух домов загорелись в посёлке Целина в Ростовской области из-за упавших обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Из одного здания эвакуировали двоих взрослых и двоих детей, в то время как второй дом оказался нежилым. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам чиновника, украинские дроны были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы.

Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС
Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ пытаются нанести удар по Краснодарскому краю и Ростовской области. Местные жители сообщают о мощных взрывах и вспышках в небе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Тимур Хингеев
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