Появилось видео отражения второй волны комбинированной атаки ВСУ на Новороссийск
Появилось видео второй волны комбинированной атаки Вооружённых сил Украины на Новороссийск. Кадрами уничтожения вражеских целей поделился SHOT.
По данным Telegram-канала, местные насчитали уже минимум 15 взрывов. В городе слышна стрелковая канонада и звуки работы ПВО.
Отражение атаки на Новороссийск. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что несколькими часами ранее украинские боевики уже пытались атаковать Новороссийск с использованием безэкипажных катеров и беспилотников. Вражеские дроны также были уничтожены в Ростовской области и над Крымом.
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