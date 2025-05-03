Появилось видео отражения второй волны комбинированной атаки ВСУ на Новороссийск

Появилось видео второй волны комбинированной атаки Вооружённых сил Украины на Новороссийск. Кадрами уничтожения вражеских целей поделился SHOT .

По данным Telegram-канала, местные насчитали уже минимум 15 взрывов. В городе слышна стрелковая канонада и звуки работы ПВО.