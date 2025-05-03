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3 мая, 01:20

Появилось видео отражения второй волны комбинированной атаки ВСУ на Новороссийск

Появилось видео второй волны комбинированной атаки Вооружённых сил Украины на Новороссийск. Кадрами уничтожения вражеских целей поделился SHOT.

По данным Telegram-канала, местные насчитали уже минимум 15 взрывов. В городе слышна стрелковая канонада и звуки работы ПВО.

Отражение атаки на Новороссийск. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что несколькими часами ранее украинские боевики уже пытались атаковать Новороссийск с использованием безэкипажных катеров и беспилотников. Вражеские дроны также были уничтожены в Ростовской области и над Крымом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Тимур Хингеев
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