ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов

ВСУ атаковали Ростовскую область и Краснодарский край дронами трёх типов — «Бобёр», «Рубака» и R15. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, БПЛА запускались из Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей. Кроме того, в акватории Чёрного моря были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, которые были запущены из Карагвольского залива Одесской области. Некоторые из них были оснащены переносными зенитными ракетными комплексами.