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3 мая, 06:43

ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов

SHOT: ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область БПЛА «Бобёр», «Рубака» и R15

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ВСУ атаковали Ростовскую область и Краснодарский край дронами трёх типов — «Бобёр», «Рубака» и R15. Об этом сообщает SHOT.

Дом в Новороссийске, повреждённый после атаки ВСУ. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, БПЛА запускались из Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей. Кроме того, в акватории Чёрного моря были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, которые были запущены из Карагвольского залива Одесской области. Некоторые из них были оснащены переносными зенитными ракетными комплексами.

На зерновом терминале в Новороссийске потушили пожар после атаки дронов
На зерновом терминале в Новороссийске потушили пожар после атаки дронов

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке ВСУ на Новороссийск Краснодарского края. Один из беспилотников протаранил многоэтажку. Момент попал на видео. Сообщается, что при атаке на Кубань пострадали двое взрослых и двое детей. Всего над регионами России были сбиты 170 дронов, из них 96 — над Крымом, 47 — над Кубанью, девять — над Ростовской областью.

Никита Никонов
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