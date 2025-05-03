ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов
SHOT: ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область БПЛА «Бобёр», «Рубака» и R15
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
ВСУ атаковали Ростовскую область и Краснодарский край дронами трёх типов — «Бобёр», «Рубака» и R15. Об этом сообщает SHOT.
Дом в Новороссийске, повреждённый после атаки ВСУ. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, предварительно, БПЛА запускались из Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей. Кроме того, в акватории Чёрного моря были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, которые были запущены из Карагвольского залива Одесской области. Некоторые из них были оснащены переносными зенитными ракетными комплексами.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке ВСУ на Новороссийск Краснодарского края. Один из беспилотников протаранил многоэтажку. Момент попал на видео. Сообщается, что при атаке на Кубань пострадали двое взрослых и двое детей. Всего над регионами России были сбиты 170 дронов, из них 96 — над Крымом, 47 — над Кубанью, девять — над Ростовской областью.