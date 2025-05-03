МО РФ: ПВО сбила за ночь 170 БПЛА и 8 ракет Storm Shadow над шестью регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь сбили над регионами РФ 170 украинских беспилотников. Об этом утром 3 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов было сбито над Крымом — 96. Кроме того, 47 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, два — над Белгородской областью.