Двое взрослых и двое детей пострадали при налёте дронов ВСУ на Новороссийск
Скорая помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / love4aya
Четыре человека, включая двоих детей, получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Всем оказывают необходимую помощь», — добавил он.
Всего в городе пострадали три многоквартирных жилых дома. Обломки БПЛА также повредили три резервуара на зерновом терминале. На месте происшествия работают пожарные, возгорание ликвидируется.
Атака на гражданские объекты продолжается. Главы районов оперативно докладывают о ситуации и оказывают необходимую помощь населению.
Напомним, что в ночь на 3 мая Новороссийск подвергся комбинированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Момент столкновения одного из дронов с многоэтажкой попал на видео.