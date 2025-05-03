Двое взрослых и двое детей пострадали при налёте дронов ВСУ на Новороссийск

Четыре человека, включая двоих детей, получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всем оказывают необходимую помощь», — добавил он.

Всего в городе пострадали три многоквартирных жилых дома. Обломки БПЛА также повредили три резервуара на зерновом терминале. На месте происшествия работают пожарные, возгорание ликвидируется.