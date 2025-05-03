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Регион
3 мая, 03:47
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Кареты скорой помощи выдвинулись к атакованному ЖК «Аврора» в Новороссийске

SHOT: К атакованному ЖК «Аврора» в Новороссийске едут автомобили скорой помощи

Два автомобиля скорой помощи выдвинулись к жилому комплексу «Аврора» в Новороссийске, который пострадал в результате попадания украинского беспилотника в одну из многоэтажек. Туда же направились минимум три пожарных расчёта, сообщил SHOT.

Экстренные службы едут к месту ЧП. Видео © Telegram / SHOT

Также стало известно, что ещё один беспилотник ВСУ врезался в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице. Взрыв был такой силы, что часть здания лишилась остекления. Информация о пострадавших в инцидентах отсутствует.

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Новороссийск подвергся комбинированной атаке со стороны ВСУ в ночь на 3 мая. Под ударом оказались и другие населённые пункты Краснодарского края, а также Ростовская область и Крым.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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