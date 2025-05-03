Кареты скорой помощи выдвинулись к атакованному ЖК «Аврора» в Новороссийске
SHOT: К атакованному ЖК «Аврора» в Новороссийске едут автомобили скорой помощи
Два автомобиля скорой помощи выдвинулись к жилому комплексу «Аврора» в Новороссийске, который пострадал в результате попадания украинского беспилотника в одну из многоэтажек. Туда же направились минимум три пожарных расчёта, сообщил SHOT.
Экстренные службы едут к месту ЧП. Видео © Telegram / SHOT
Также стало известно, что ещё один беспилотник ВСУ врезался в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице. Взрыв был такой силы, что часть здания лишилась остекления. Информация о пострадавших в инцидентах отсутствует.
Новороссийск подвергся комбинированной атаке со стороны ВСУ в ночь на 3 мая. Под ударом оказались и другие населённые пункты Краснодарского края, а также Ростовская область и Крым.
Telegram / SHOT