Момент столкновения дрона ВСУ с многоэтажкой в Новороссийске попал на видео

На записи видно, что дрон был начинён мощной боеголовкой — в момент тарана здания раздаётся сильный взрыв. В результате многоэтажка лишилась части остекления.

Три частных дома пострадали в Анапе в результате атаки БПЛА

Три частных дома пострадали в Анапе в результате атаки БПЛА

Напомним, что это не единственная многоэтажка в Новороссийске, пострадавшая в результате ночного налёта. Ещё один дрон влетел в жилой комплекс «Аврора». К месту ЧП выдвинулись кареты скорой.