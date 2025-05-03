Момент столкновения дрона ВСУ с многоэтажкой в Новороссийске попал на видео
Момент удара украинского беспилотника по многоэтажному дому новороссийского ЖК «Кристалл» попал на видео. Столкновение запечатлел очевидец, кадрами делится SHOT.
На записи видно, что дрон был начинён мощной боеголовкой — в момент тарана здания раздаётся сильный взрыв. В результате многоэтажка лишилась части остекления.
Момент удара. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что это не единственная многоэтажка в Новороссийске, пострадавшая в результате ночного налёта. Ещё один дрон влетел в жилой комплекс «Аврора». К месту ЧП выдвинулись кареты скорой.
Обложка ©
Telegram / SHOT