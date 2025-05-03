На зерновом терминале в Новороссийске потушили пожар после атаки дронов
ГК «Дело»: На зерновом терминале КСК в Новороссийске ликвидировали пожар
Пожарный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Пожар на зерновом терминале КСК в Новороссийске Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ, оперативно потушили. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) «Дело».
«На территории зернового терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА. Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Представители организации уточнили, что терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме. Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв отметил профессионализм и слаженность действий сотрудников во время атаки, заявив, что на это, в том числе, повлияло наличие офицерского опыта у многих из них.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке ВСУ на Новороссийск Краснодарского края. Один из беспилотников протаранил многоэтажку. Момент попал на видео. Сообщается, что при атаке на Кубань пострадали двое взрослых и двое детей.