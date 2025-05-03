Мэр Новороссийска рассказал подробности ночной атаки ВСУ

Прошедшей ночью ВСУ предприняли атаку по Новороссийску с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Удар был отражён российскими военными, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолётного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», — написал Кравченко.

По словам градоначальника, в Новороссийске сохраняется угроза атак. Специальные службы обследуют места происшествий и ведут поиски обломков сбитых беспилотников.