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Регион
3 мая, 05:28

Мэр Новороссийска рассказал подробности ночной атаки ВСУ

Кравченко: ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kaplin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kaplin

Прошедшей ночью ВСУ предприняли атаку по Новороссийску с применением БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Удар был отражён российскими военными, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя. Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолётного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», — написал Кравченко.

По словам градоначальника, в Новороссийске сохраняется угроза атак. Специальные службы обследуют места происшествий и ведут поиски обломков сбитых беспилотников.

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Напомним, в ночь на 3 мая ВСУ совершили минимум две комбинированные атаки на Новороссийск с использованием беспилотных катеров и дронов. Позднее появилось видео второй волны атаки, на котором зафиксированы звуки выстрелов и работы ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали не менее 15 взрывов.

Мария Любицкая
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