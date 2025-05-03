День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 14:13

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

После атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в российских регионах ночью 3 мая сильно пострадала квартира жительницы Новороссийска. Она показала помещение после налёта дронов ВСУ. Жильё расположено на 24 этаже дома, жители которого сегодня не спали из-за вражеских БПЛА.

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Я проснулась, это было очень громко. Я в панике начала собираться, чтобы спуститься вниз. Люди уже собирались», — отметила собеседница телеканала «Звезда».
Мэр Новороссийска рассказал подробности ночной атаки ВСУ
Мэр Новороссийска рассказал подробности ночной атаки ВСУ

В свою очередь другой житель Новороссийска рассказал, что его дом пошатнулся во время атаки дронов ВСУ. Мужчина полагает, что пока ПВО отбивала атаки беспилотников, в районе ЖК «Аврора» работал РЭБ, так как связь периодически пропадала.

«Атака началась примерно в три часа ночи, а рядом с нами прилетело примерно в 4:00. Мы ничего не видели, потому что не выглядывали. Звучала сирена, канонада, база отбивала атаку и, судя по разрывам, успешно», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Напомним, ночью 3 мая ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов. Они использовали БПЛА «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из беспилотников протаранил многоэтажку в Новороссийске. Life.ru опубликовал видео, на котором запечатлён момент столкновения дрона ВСУ с домом.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar