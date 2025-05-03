После атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в российских регионах ночью 3 мая сильно пострадала квартира жительницы Новороссийска. Она показала помещение после налёта дронов ВСУ. Жильё расположено на 24 этаже дома, жители которого сегодня не спали из-за вражеских БПЛА.

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Я проснулась, это было очень громко. Я в панике начала собираться, чтобы спуститься вниз. Люди уже собирались», — отметила собеседница телеканала «Звезда».

В свою очередь другой житель Новороссийска рассказал, что его дом пошатнулся во время атаки дронов ВСУ. Мужчина полагает, что пока ПВО отбивала атаки беспилотников, в районе ЖК «Аврора» работал РЭБ, так как связь периодически пропадала.