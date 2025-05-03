Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch
После атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в российских регионах ночью 3 мая сильно пострадала квартира жительницы Новороссийска. Она показала помещение после налёта дронов ВСУ. Жильё расположено на 24 этаже дома, жители которого сегодня не спали из-за вражеских БПЛА.
Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Я проснулась, это было очень громко. Я в панике начала собираться, чтобы спуститься вниз. Люди уже собирались», — отметила собеседница телеканала «Звезда».
В свою очередь другой житель Новороссийска рассказал, что его дом пошатнулся во время атаки дронов ВСУ. Мужчина полагает, что пока ПВО отбивала атаки беспилотников, в районе ЖК «Аврора» работал РЭБ, так как связь периодически пропадала.
«Атака началась примерно в три часа ночи, а рядом с нами прилетело примерно в 4:00. Мы ничего не видели, потому что не выглядывали. Звучала сирена, канонада, база отбивала атаку и, судя по разрывам, успешно», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, ночью 3 мая ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов. Они использовали БПЛА «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из беспилотников протаранил многоэтажку в Новороссийске. Life.ru опубликовал видео, на котором запечатлён момент столкновения дрона ВСУ с домом.