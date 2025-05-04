Серия взрывов прогремела над Каменск-Шахтинским в Ростовской области
ПВО работает над Ростовской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области прогремели как минимум пять взрывов. По предварительной версии, сработала система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что в небе мелькают яркие вспышки, а также слышны громкие звуки взрывов. Судя по всему, система ПВО атакует воздушные цели. Согласно данным МЧС России, в Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА.
Напомним, что вечером 3 мая российские силы ПВО успешно сбили два беспилотника украинских вооружённых сил. Это произошло в двух разных регионах страны — над Белгородской и Мурманской областями.