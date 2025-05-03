Силы ПВО сбили 3 украинских дрона над Мурманской областью

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников над территорией Мурманской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 19:10 до 19:50 по московскому времени были уничтожены три БПЛА самолётного типа, пытавшиеся проникнуть в воздушное пространство региона.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО оперативно обнаружили и ликвидировали воздушные цели, предотвратив возможные последствия. Подробности о типе беспилотников и их предполагаемых целях не приводятся. Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало.