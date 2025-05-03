Силы ПВО сбили 3 украинских дрона над Мурманской областью
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Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников над территорией Мурманской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 19:10 до 19:50 по московскому времени были уничтожены три БПЛА самолётного типа, пытавшиеся проникнуть в воздушное пространство региона.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО оперативно обнаружили и ликвидировали воздушные цели, предотвратив возможные последствия. Подробности о типе беспилотников и их предполагаемых целях не приводятся. Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало.
Это первое сообщение об атаке беспилотников на Мурманскую область. Регион находится далеко от зоны проведения специальной военной операции.
Ранее жительница Новороссийска продемонстрировала свою квартиру после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 3 мая украинские дроны атаковали гражданские объекты в различных регионах России. В результате пострадал многоквартирный дом в Новороссийске. Женщина, проживающая на 24 этаже, проснулась от громкого шума и начала собираться, чтобы спуститься вниз.