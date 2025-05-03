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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 мая, 18:27

Силы ПВО сбили 3 украинских дрона над Мурманской областью

Фото © freepik/kjpargeter

Фото © freepik/kjpargeter

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников над территорией Мурманской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 19:10 до 19:50 по московскому времени были уничтожены три БПЛА самолётного типа, пытавшиеся проникнуть в воздушное пространство региона.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО оперативно обнаружили и ликвидировали воздушные цели, предотвратив возможные последствия. Подробности о типе беспилотников и их предполагаемых целях не приводятся. Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало.

Это первое сообщение об атаке беспилотников на Мурманскую область. Регион находится далеко от зоны проведения специальной военной операции.

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Ранее жительница Новороссийска продемонстрировала свою квартиру после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 3 мая украинские дроны атаковали гражданские объекты в различных регионах России. В результате пострадал многоквартирный дом в Новороссийске. Женщина, проживающая на 24 этаже, проснулась от громкого шума и начала собираться, чтобы спуститься вниз.

Анастасия Никонорова
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