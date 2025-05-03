Четыре жителя Ростовской области пострадали при атаке дронов на Новороссийск
Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Ростовской области повреждён жилой дом
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В результате атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре Ростовской области был повреждён жилой дом. Также четверо ростовчан, уехавших на праздники в Новороссийск, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Возгорание в посёлке Целина. Фото © VK / ЧП Ростов
«Семье из посёлка Целина, у которой этой ночью из-за атаки БПЛА повреждён дом, поможем с его восстановлением, направим также единовременные выплаты. Главное — никто из взрослых и детей не пострадал», — говорится в сообщении.
Губернатор также напомнил, что ситуация с семьей из Ростовской области, пострадавшей в результате атаки беспилотников в Новороссийске, находится на его контроле. Четверо ростовчан, включая двоих детей, получили ранения во время поездки к родственникам на майские праздники. В настоящее время семья находится в новороссийской больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор уточнил, что врачи организуют транспортировку отца и младшего ребенка в Краснодарскую краевую клиническую больницу. После стабилизации их состояния будет организован перевод в Ростов. Пострадавшей семье будет оказана материальная помощь, подытожил он.
Напомним, сегодня ночью Краснодарский край и Ростовская область подверглись налёту украинских беспилотников. Местные жители сообщали о работе средств ПВО. В посёлке Целина крыши двух домов загорелись из-за упавших на них фрагментов сбитых дронов ВСУ. В Новороссийске при атаке беспилотников пострадали пять человек, в том числе дети.