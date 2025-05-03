Четыре жителя Ростовской области пострадали при атаке дронов на Новороссийск

В результате атаки украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре Ростовской области был повреждён жилой дом. Также четверо ростовчан, уехавших на праздники в Новороссийск, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Возгорание в посёлке Целина. Фото © VK / ЧП Ростов

«Семье из посёлка Целина, у которой этой ночью из-за атаки БПЛА повреждён дом, поможем с его восстановлением, направим также единовременные выплаты. Главное — никто из взрослых и детей не пострадал», — говорится в сообщении.

Губернатор также напомнил, что ситуация с семьей из Ростовской области, пострадавшей в результате атаки беспилотников в Новороссийске, находится на его контроле. Четверо ростовчан, включая двоих детей, получили ранения во время поездки к родственникам на майские праздники. В настоящее время семья находится в новороссийской больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.