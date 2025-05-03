В Новороссийске до пяти выросло число пострадавших после ночной атаки ВСУ
Место удара дронов ВСУ в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
В Новороссийске количество пострадавших после атаки беспилотников ВСУ выросло до пяти. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации города Андрей Кравченко. Он добавил, что в Новороссийске введён режим ЧС.
Место удара дронов ВСУ в Новороссийске. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в тексте.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке ВСУ на Новороссийск Краснодарского края. Один из беспилотников протаранил многоэтажку. Момент попал на видео. Изначально говорилось, что при атаке на Кубань пострадали двое взрослых и двое детей. ВСУ атаковали Ростовскую область и Краснодарский край дронами трёх типов — «Бобёр», «Рубака» и R15. Предварительно, БПЛА запускались из Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей.