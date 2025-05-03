В дом 80-летней харьковчанки влетел украинский беспилотник

« В жилой дом прилетел дрон. Здесь у нас проживает женщина, ей уже за 80 лет », — заявил российский чиновник РИА «Новости».

По его словам, бабушка в момент атаки находилась внутри дома. Сильный взрыв напугал старушку, но из-за плохого зрения она не смогла быстро выбраться наружу. Капленко уточнил, что пострадавшая и ранее попадала под удары украинских войск.