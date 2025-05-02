Чёткая работа: Появилось видео эпичного уничтожения опорника ВСУ с помощью дронов-камикадзе

В Сумской области ликвидированы опорный пункт и автомобиль ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы наносят удары по вражеским позициям. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка «Ахмат-Россия» на окраине города Середина-Буды, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения — легковой автомобиль. Они принадлежали расчёту дроноводов ВСУ», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

В результате чёткой и скоординированной работы полка, два объекта противника были успешно уничтожены дронами-камикадзе. Кадыров отметил, что благодаря высокому уровню подготовки военных, опорный пункт ВСУ перестал существовать, а их транспортное средство превратилось в груду металла.