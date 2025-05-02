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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 мая, 14:32

Чёткая работа: Появилось видео эпичного уничтожения опорника ВСУ с помощью дронов-камикадзе

Кадыров сообщил об уничтожении дронами опорного пункта ВСУ в Сумской области

В Сумской области ликвидированы опорный пункт и автомобиль ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы наносят удары по вражеским позициям. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка «Ахмат-Россия» на окраине города Середина-Буды, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения — легковой автомобиль. Они принадлежали расчёту дроноводов ВСУ», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

В результате чёткой и скоординированной работы полка, два объекта противника были успешно уничтожены дронами-камикадзе. Кадыров отметил, что благодаря высокому уровню подготовки военных, опорный пункт ВСУ перестал существовать, а их транспортное средство превратилось в груду металла.

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Ранее Рамзан Кадыров отправил новую группу добровольцев в зону спецоперации. Лидер Чечни подчеркнул, что все бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Алиса Хуссаин
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