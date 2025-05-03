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3 мая, 10:11

В Ростовском поселке ввели режим ЧС после падения беспилотника ВСУ

В Целине Ростовской области объявили режим ЧС после падения обломков БПЛА ВСУ

Сотрудник МЧС (иллюстрация). Обложка © Пресс-служба МЧС РФ

Сотрудник МЧС (иллюстрация). Обложка © Пресс-служба МЧС РФ

В посёлке Целина Ростовской области, где из-за падения обломков украинских дронов загорелись два дома, объявлен режим ЧС. Об этом в личном телеграм-канале сообщила руководитель районной администрации Оксана Косенко.

«Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введён режим ЧС»,говорится в посте.

Косенко отметила, что место падения обломков оцеплено. Сформирована комиссия, которая проведёт подворовые обходы в повреждённых домах, чтобы оценить ущерб. Все профильные службы приведены в режим ЧС.

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Напомним, сегодня ночью Краснодарский край и Ростовская область подверглись налёту украинских беспилотников. Местные жители сообщали о работе средств ПВО. В посёлке Целина крыши двух домов загорелись из-за упавших на них фрагментов сбитых дронов ВСУ.

Юрий Лысенко
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