В Ростовском поселке ввели режим ЧС после падения беспилотника ВСУ

В посёлке Целина Ростовской области, где из-за падения обломков украинских дронов загорелись два дома, объявлен режим ЧС. Об этом в личном телеграм-канале сообщила руководитель районной администрации Оксана Косенко.

«Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введён режим ЧС», — говорится в посте.