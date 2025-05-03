ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Мурманской областями
Вечером 3 мая российские средства ПВО успешно сбили два беспилотника украинских вооружённых сил над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что около 21:15 мск вражеские дроны были уничтожены над Белгородской и Мурманской областью.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские боевики нанесли массированный удар по Ростовской области и Краснодарскому краю десятками дронов. Для атаки ВСУ использовали беспилотники трех типов – «Бобёр», «Рубака» и R15. В результате прицельного удара по жилому дому в Новороссийске повреждения зафиксировали в 95 квартирах.
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