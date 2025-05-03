ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Мурманской областями

Вечером 3 мая российские средства ПВО успешно сбили два беспилотника украинских вооружённых сил над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что около 21:15 мск вражеские дроны были уничтожены над Белгородской и Мурманской областью.