Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области зафиксирована серия атак беспилотников, в результате которых пострадала женщина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об инциденте в селе Стригуны Борисовского района, где дроны атаковали два легковых автомобиля.

Женщина, получившая баротравму, самостоятельно обратилась за медицинской помощью, а затем была направлена в больницу Белгорода для дальнейшего обследования. Один автомобиль получил повреждения стекол и колеса, другой — кузова.

Гладков также сообщил о других атаках в регионе. В Новой Таволжанке повреждены три автомобиля, в Муроме зафиксированы две атаки беспилотников. В Ясных Зорях дрон сдетонировал рядом с частным домом.