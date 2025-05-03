Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области зафиксирована серия атак беспилотников, в результате которых пострадала женщина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об инциденте в селе Стригуны Борисовского района, где дроны атаковали два легковых автомобиля.
Женщина, получившая баротравму, самостоятельно обратилась за медицинской помощью, а затем была направлена в больницу Белгорода для дальнейшего обследования. Один автомобиль получил повреждения стекол и колеса, другой — кузова.
Гладков также сообщил о других атаках в регионе. В Новой Таволжанке повреждены три автомобиля, в Муроме зафиксированы две атаки беспилотников. В Ясных Зорях дрон сдетонировал рядом с частным домом.
Посёлок Уразово в Валуйском округе подвергся ударам трёх беспилотников. В Двулучном взрыв дрона повредил окна дома, а село Мокрая Орловка было обстреляно.
Ранее в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Новороссийске пострадали как минимум 95 квартир. Две из них были полностью разрушены. В 22 жилых помещениях были повреждены оконные конструкции. В Краснодарском крае и Ростовской области были зафиксированы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны.
Life.ru