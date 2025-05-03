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Регион
3 мая, 18:36

Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области зафиксирована серия атак беспилотников, в результате которых пострадала женщина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об инциденте в селе Стригуны Борисовского района, где дроны атаковали два легковых автомобиля.

Женщина, получившая баротравму, самостоятельно обратилась за медицинской помощью, а затем была направлена в больницу Белгорода для дальнейшего обследования. Один автомобиль получил повреждения стекол и колеса, другой — кузова.

Гладков также сообщил о других атаках в регионе. В Новой Таволжанке повреждены три автомобиля, в Муроме зафиксированы две атаки беспилотников. В Ясных Зорях дрон сдетонировал рядом с частным домом.

Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Посёлок Уразово в Валуйском округе подвергся ударам трёх беспилотников. В Двулучном взрыв дрона повредил окна дома, а село Мокрая Орловка было обстреляно.

Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА
Жительница Новороссийска показала свою квартиру после атаки украинских БПЛА

Ранее в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Новороссийске пострадали как минимум 95 квартир. Две из них были полностью разрушены. В 22 жилых помещениях были повреждены оконные конструкции. В Краснодарском крае и Ростовской области были зафиксированы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

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Life.ru

Анастасия Никонорова
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