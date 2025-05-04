«Бесовская затея»: ВСУ могут повторить атаку на Россию в День Победы, уверен эксперт
Военный эксперт Дандыкин не исключил атаку ВСУ на Россию в День Победы
Провальная попытка ВСУ атаковать регионы России 3 мая ещё больше разозлила киевский режим, поэтому Владимир Зеленский может предпринять новую попытку в День Победы. Тем более, что на его шабаш никто не хочет ехать. Об этом предупредил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Вероятно, Зеленский продолжит атаки, праздники приближаются, а в Киев так и не приедут важные гости с Запада, а Россия, как всегда, отметит 9 Мая. У ВСУ проблемы — что за бесовскую затею осуществить», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, ночью 3 мая ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов: они использовали БПЛА «Бобёр», «Рубака» и R15. Один из беспилотников протаранил многоэтажку в Новороссийске. Life.ru опубликовал видео, на котором запечатлён момент столкновения дрона ВСУ с домом. Кроме того, ВСУ атаковали инфраструктуру Крыма ракетами Storm Shadow и «Нептун». А в Белгородской области украинский дрон атаковал храм.
mil.gov.ua