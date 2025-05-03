Власти Новороссийска ввели в городе режим ЧС после ночной атаки ВСУ

В Новороссийске Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ночной атаки украинских вооружённых сил. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Последствия атаки ВСУ. Видео © Telegram / Андрей Кравченко

«В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской», — написал глава Новороссийска.