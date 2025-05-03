День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 07:25

Власти Новороссийска ввели в городе режим ЧС после ночной атаки ВСУ

Порт Новороссийска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Порт Новороссийска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

В Новороссийске Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ночной атаки украинских вооружённых сил. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Последствия атаки ВСУ. Видео © Telegram / Андрей Кравченко

«В Новороссийске введен режим ЧС. В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской», — написал глава Новороссийска.

Также был причинён ущерб домам в частном секторе Восточного района. Власти города готовы развернуть пункты временного размещения для граждан, если это будет необходимо.

Момент столкновения дрона ВСУ с многоэтажкой в Новороссийске попал на видео
Момент столкновения дрона ВСУ с многоэтажкой в Новороссийске попал на видео

Напомним, минувшей ночью украинские войска атаковали Новороссийск беспилотниками и управляемыми ракетами. В результате возник пожар на зерновом терминале. От действий ВСУ пострадали двое взрослых и двое детей. Все они были доставлены в больницу.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar