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Регион
3 мая, 10:58

ВСУ атаковали инфраструктуру Крыма ракетами Storm Shadow и «Нептун»

Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Минувшей ночью с территории Украины по инфраструктуре Республики Крым было выпущено восемь ракет Storm Shadow британского производства и три украинские противокорабельные ракеты «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

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Напомним, что минувшей ночью украинская армия атаковала Новороссийск. В комбинированном ударе использовались дроны, БЭК и управляемые ракеты, налёт продолжался всю ночь. Российские военнослужащие отразили нападение.

Юрий Лысенко
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