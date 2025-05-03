ВСУ атаковали инфраструктуру Крыма ракетами Storm Shadow и «Нептун»

Минувшей ночью с территории Украины по инфраструктуре Республики Крым было выпущено восемь ракет Storm Shadow британского производства и три украинские противокорабельные ракеты «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.