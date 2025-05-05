Власти Подольска рассказали о последствиях падения обломков дронов ВСУ
В Подольске зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей после атаки БПЛА
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В Подольске зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей в результате атаки со стороны БПЛА ВСУ. Никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Над микрорайоном Климовск и посёлком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
К местам происшествий направлены экстренные службы. Они проведут оценку ущерба и окажут всю необходимую помощь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске была отражена атака четырёх беспилотников. Всего за ночь над территорией РФ силы ПВО сбили 26 дронов.