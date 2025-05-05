Губернатор Шапша сообщил об уничтожении 5 украинских БПЛА над Калужской областью

В ночь с 4 на 5 мая в Калужской области система ПВО перехватила и уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Два БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, два – на окраине Калуги, а один – в Дзержинском районе», – написал глава региона в телеграм-канале.

На местах происшествий уже работают оперативные группы. Как уточнил Шапша, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.