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Регион
5 мая, 04:36

Губернатор Шапша сообщил об уничтожении 5 украинских БПЛА над Калужской областью

В ночь с 4 на 5 мая в Калужской области система ПВО перехватила и уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Два БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, два – на окраине Калуги, а один – в Дзержинском районе», – написал глава региона в телеграм-канале.

На местах происшествий уже работают оперативные группы. Как уточнил Шапша, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников
Над Воронежем сбито несколько вражеских беспилотников

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки четырёх беспилотников в Подольске. Градоначальник подчеркнул, что пострадавших в результате воздушного налёта на регион нет.

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freepik / kjpargeter

Юния Ларсон
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