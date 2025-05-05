За ночь над Россией силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников

В период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, всего уничтожено 26 воздушных целей.

Основной удар пришёлся на Брянскую область, где удалось сбить 17 БПЛА. Также силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Калужской (5 дронов) и Московской (4 дрона) областями.