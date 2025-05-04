Украина выпросила у США сломанный комплекс Patriot
NYT: США поставят Киеву ЗРК Patriot из Израиля после ремонта
ЗРК Patriot. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
США поставят Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, ранее размещённый в Израиле. Перед этим его отремонтируют. The New York Times сообщает, что также ведутся переговоры о возможной передаче ещё одной такой системы ПВО из Германии или Греции.
«Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи ещё одной со стороны Германии или Греции», — говорится в тексте.
Ожидается, что система Patriot будет доставлена на Украину к лету. Уточняется, что речь идёт об одной из устаревших моделей. На данный момент две из восьми систем ПВО, находящихся на вооружении Киева, проходят ремонт.
При этом важно отметить, что в соответствии с экспортными правилами США, любая передача систем Patriot, даже если она осуществляется через третью страну, должна быть одобрена Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Зеленского, касающегося покупки ЗРК Patriot. Республиканец решил не продавать главарю киевского режима данное вооружение на сумму $50 миллиардов.