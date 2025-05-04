Украина выпросила у США сломанный комплекс Patriot

США поставят Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, ранее размещённый в Израиле. Перед этим его отремонтируют. The New York Times сообщает, что также ведутся переговоры о возможной передаче ещё одной такой системы ПВО из Германии или Греции.

«Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи ещё одной со стороны Германии или Греции», — говорится в тексте.

Ожидается, что система Patriot будет доставлена на Украину к лету. Уточняется, что речь идёт об одной из устаревших моделей. На данный момент две из восьми систем ПВО, находящихся на вооружении Киева, проходят ремонт.

При этом важно отметить, что в соответствии с экспортными правилами США, любая передача систем Patriot, даже если она осуществляется через третью страну, должна быть одобрена Вашингтоном.