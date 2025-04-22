Армия Дании отправит несколько отрядов наёмников на Украину

Дания планирует отправить на Украину своих солдат для изучения «современного конфликта», связанного с использованием беспилотников. Наёмники будут размещены на западе Незалежной для участия в учениях, посвящённых тактике применения дронов, сообщил главнокомандующий сухопутными войсками страны Петер Бойсен.

«Мы отправляем несколько отрядов, чтобы лично посмотреть, какой опыт получили украинцы. Они не едут туда, чтобы активно участвовать в войне. Они едут туда, чтобы набраться опыта, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армией», — сказал главком в интервью телеканалу TV 2.

Обучение будет проводиться в формате одно-двухнедельных курсов и может начаться уже этим летом. В настоящее время не уточняется, сколько именно солдат будет направлено из Дании в Украину, но среди них будут инструкторы и рядовые бойцы. Главнокомандующий Бойсен никакой опасности в данной ситуации не видит и надеется на «отлаженную систему оповещения» и «надёжную сеть убежищ», которые якобы действуют в Незалежной.