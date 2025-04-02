В Польше отказались отправить миротворцев на Украину
МИД Польши: Варшава не будет отправлять миротворцев на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет отправлять миротворцев на Украину. Он уточнил, что страна не изменит позиции и после президентских выборов. Заявление Сикорского прозвучало в эфире радио RMF FM.
По его словам, российская пропаганда распространяет слухи о том, что поляки хотят зайти в Киев для захвата части территорий. Во избежания таких обвинений Польша решила не отправлять миротворцев.
«Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — сказал польский министр.
Ранее Сикорский утверждал, что не менее 30 стран выразили готовность поддержать мир на Украине после подписания соответствующего соглашения. Он добавил, что при этом задача по обеспечению мира «слишком большая для ЕС», поэтому следует привлекать к её реализации силы НАТО.
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