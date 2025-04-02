В Польше отказались отправить миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет отправлять миротворцев на Украину. Он уточнил, что страна не изменит позиции и после президентских выборов. Заявление Сикорского прозвучало в эфире радио RMF FM.

По его словам, российская пропаганда распространяет слухи о том, что поляки хотят зайти в Киев для захвата части территорий. Во избежания таких обвинений Польша решила не отправлять миротворцев.

«Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — сказал польский министр.