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2 апреля, 07:58

В Польше раскрыли число стран, готовых помочь в «поддержании мира» на Украине

МИД Польши: Порядка 30 стран сообщили о готовности поддерживать мир на Украине

Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Не менее 30 стран заявили о готовности оказать поддержку в соблюдении мира на Украине после подписания соответствующей договорённости. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», сказал дипломат в интервью испанской газете El País.

Однако по словам главы оборонного ведомства, задача по обеспечению мира на Украине слишком большая для ЕС, поэтому следует привлекать к её реализации силы НАТО.

Названы два условия для вмешательства НАТО в боевые действия на Украине
Названы два условия для вмешательства НАТО в боевые действия на Украине

А ранее и шесть европейских стран выразили готовность ввести новые санкции против России из-за украинского конфликта. Речь идёт о Германии, Британии, Испании, Италии, Франции и Польше.

Мария Любицкая
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