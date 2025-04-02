В Польше раскрыли число стран, готовых помочь в «поддержании мира» на Украине

Не менее 30 стран заявили о готовности оказать поддержку в соблюдении мира на Украине после подписания соответствующей договорённости. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», — сказал дипломат в интервью испанской газете El País.

Однако по словам главы оборонного ведомства, задача по обеспечению мира на Украине слишком большая для ЕС, поэтому следует привлекать к её реализации силы НАТО.