В Польше раскрыли число стран, готовых помочь в «поддержании мира» на Украине
МИД Польши: Порядка 30 стран сообщили о готовности поддерживать мир на Украине
Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Не менее 30 стран заявили о готовности оказать поддержку в соблюдении мира на Украине после подписания соответствующей договорённости. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», — сказал дипломат в интервью испанской газете El País.
Однако по словам главы оборонного ведомства, задача по обеспечению мира на Украине слишком большая для ЕС, поэтому следует привлекать к её реализации силы НАТО.
А ранее и шесть европейских стран выразили готовность ввести новые санкции против России из-за украинского конфликта. Речь идёт о Германии, Британии, Испании, Италии, Франции и Польше.