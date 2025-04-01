Названы два условия для вмешательства НАТО в боевые действия на Украине

«Если начнётся решительное и быстрое наступление ВС РФ, то вмешательство НАТО, а затем и США практически неизбежно. И Владимир Путин об этом говорил», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

По словам Сивкова, НАТО могло вмешаться в конфликт ещё в 2022 года, поэтому ВС РФ действуют очень осторожно. Однако Запад тоже старается не совершать резких действий. Он отметил, что поставки оружия Украине наращивались постепенно. Сначала Киев получал нелетальное оружие, потом противотанковые комплексы Javelin, затем пошло более серьёзное вооружение. При этом Запад мог поставить всё сразу, но не сделал этого, отметит эксперт Сивков.