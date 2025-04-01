Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что постоянные встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с западными лидерами — это имиджевая демонстрация перед Украиной и, возможно, не только перед ней. Своим мнением военный эксперт поделился в беседе с Life.ru.

«Он пытается показать, что в целом дела обстоят нормально, что никакой трагедии не происходит. Зеленский действует по принципу, озвученному ещё Остапом Бендером: «Заграница нам поможет». Отцы так называемой европейской демократии, по его мнению, всегда будут поддерживать его, обеспечивая деньгами и властью», — считает собеседник Life.ru.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) вышли в Днепропетровскую область и перенесли тем самым фронт и боевые действия из Донецкой Народной Республики в этот регион. Российские военнослужащие создают прифронтовую зону для города, где сосредоточена электронная промышленность, тяжёлая металлургия и различные промышленные объекты Украины. Это подрывает экономическую мощь Киева.

Зеленский — клоун. Он пытается под ширмой и парадом всех этих встреч создать иллюзию того, что Европа с ним, что Европа вот-вот введёт свои войска на территорию Украины. Он полагает, что таким образом сможет затормозить продвижение наших войск, хотя даже в перспективе это маловероятно. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

Специалист добавил, что экс-комик понимает, что не сможет выиграть, но пытается заключить договор на выгодных для себя условиях. И пока главарь киевского режима «устраивает спектакль с поцелуйчиками в водолазном костюме», Армия России уничтожает противника и продвигается в направлении Днепропетровской области.