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Регион
1 апреля, 13:27

«Устраивает спектакль»: Раскрыт замысел Зеленского на фоне продвижения российского фронта

Эксперт Перенджиев: Встречи Зеленского с лидерами Европы — имиджевая игра

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что постоянные встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с западными лидерами — это имиджевая демонстрация перед Украиной и, возможно, не только перед ней. Своим мнением военный эксперт поделился в беседе с Life.ru.

«Он пытается показать, что в целом дела обстоят нормально, что никакой трагедии не происходит. Зеленский действует по принципу, озвученному ещё Остапом Бендером: «Заграница нам поможет». Отцы так называемой европейской демократии, по его мнению, всегда будут поддерживать его, обеспечивая деньгами и властью», — считает собеседник Life.ru.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) вышли в Днепропетровскую область и перенесли тем самым фронт и боевые действия из Донецкой Народной Республики в этот регион. Российские военнослужащие создают прифронтовую зону для города, где сосредоточена электронная промышленность, тяжёлая металлургия и различные промышленные объекты Украины. Это подрывает экономическую мощь Киева.

Зеленский — клоун. Он пытается под ширмой и парадом всех этих встреч создать иллюзию того, что Европа с ним, что Европа вот-вот введёт свои войска на территорию Украины. Он полагает, что таким образом сможет затормозить продвижение наших войск, хотя даже в перспективе это маловероятно.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт

Зеленский — клоун. Он пытается под ширмой и парадом всех этих встреч создать иллюзию того, что Европа с ним, что Европа вот-вот введёт свои войска на территорию Украины. Он полагает, что таким образом сможет затормозить продвижение наших войск, хотя даже в перспективе это маловероятно.
Зеленский — клоун. Он пытается под ширмой и парадом всех этих встреч создать иллюзию того, что Европа с ним, что Европа вот-вот введёт свои войска на территорию Украины. Он полагает, что таким образом сможет затормозить продвижение наших войск, хотя даже в перспективе это маловероятно.

Специалист добавил, что экс-комик понимает, что не сможет выиграть, но пытается заключить договор на выгодных для себя условиях. И пока главарь киевского режима «устраивает спектакль с поцелуйчиками в водолазном костюме», Армия России уничтожает противника и продвигается в направлении Днепропетровской области.

Пленный боец ВСУ раскрыл тактику украинских заградотрядов
Пленный боец ВСУ раскрыл тактику украинских заградотрядов

Напомним, что ранее российские войска смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до ВСУ в Днепропетровской области и подойти к ним почти вплотную. В районе населённых пунктов Орехово и Котляровка наблюдается активность наших бойцов. Там ВС РФ разрезают оборону противника, что способствует их продвижению и закреплению на новых позициях.

Екатерина Хмелева
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