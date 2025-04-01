Военнопленный Николай Чебанов, родившийся в 2005 году из села Старо-Константиновка в Одесской области, поделился с РИА «Новости» информацией о действиях украинских заградотрядов. Он описал, что эти подразделения активно выталкивают вперёд свои войска, не позволяя им отступать. По его словам, за спиной солдат располагается бригада, которая не оставляет им выбора, кроме как двигаться только вперёд.

Чебанов отметил, что когда заградотряды замечают отступающих военнослужащих, они применяют артиллерию или FPV-дроны для их подавления. Он также упомянул, что им обещали, что в случае ранения их заберут и окажут помощь. Однако на практике, как он рассказал, даже при получении ранений эвакуация не происходила.

Кроме того, Николай добавил, что в состав заградотрядов входили 37-я отдельная бригада морской пехоты, 110-я отдельная бригада территориальной обороны и отдельная президентская бригада ВСУ.