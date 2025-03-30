Макрону запретили вводить миротворцев на Украину без разрешения России

Президент Франции Эмманюэль Макрон не может ввести на Украину «миротворцев» без соответствующего разрешения Совбеза ООН. Кроме того, он должен согласовать свои действия с Россией, завил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Дмитрий Дрозденко

«Миротворцами могут быть только те соединения, военные, которые находятся или по мандату Совета Безопасности ООН, или по согласию обеих сторон противоборствующих. <...> То, о чём говорит Макрон, — это не миротворцы. Это контингент, который участвует в вооружённых действиях так или иначе, находясь на чужой территории, где шли бои (и ещё идут)», — отметил аналитик.