Макрону запретили вводить миротворцев на Украину без разрешения России
Эксперт Дрозденко: Макрон должен согласовать «миротворцев» на Украине с РФ и ООН
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / POOL / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эмманюэль Макрон не может ввести на Украину «миротворцев» без соответствующего разрешения Совбеза ООН. Кроме того, он должен согласовать свои действия с Россией, завил в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт Дмитрий Дрозденко
«Миротворцами могут быть только те соединения, военные, которые находятся или по мандату Совета Безопасности ООН, или по согласию обеих сторон противоборствующих. <...> То, о чём говорит Макрон, — это не миротворцы. Это контингент, который участвует в вооружённых действиях так или иначе, находясь на чужой территории, где шли бои (и ещё идут)», — отметил аналитик.
Напомним, ранее Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. Президент Франции отметил, что военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора. Тем не менее Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.