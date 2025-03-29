Макрона готовят к досадному сюрпризу из-за «предательских» планов французских военных по Украине
Журналист Биор предрёк Макрону сюрприз с отказом французов воевать на Украине
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото © X / Emmanuel Macron
Отказ французских солдат отправляться вести боевые действия на Украине станет сюрпризом для президента Франции Эмманюэля Макрона. Этим мнение поделился французский журналист Фабрис Биор, который лично увидел факты военных преступлений ВСУ во время посещения Запорожской области в составе группы других иностранных корреспондентов.
«У меня есть знакомые среди [французских] военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — объяснил он в беседе с РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. По его словам, военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора в Незалежной. Войска может отправить и Великобритания. Однако Владимира Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.