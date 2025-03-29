Отказ французских солдат отправляться вести боевые действия на Украине станет сюрпризом для президента Франции Эмманюэля Макрона. Этим мнение поделился французский журналист Фабрис Биор, который лично увидел факты военных преступлений ВСУ во время посещения Запорожской области в составе группы других иностранных корреспондентов.

«У меня есть знакомые среди [французских] военных. Можно сказать, что они из спецназа. Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — объяснил он в беседе с РИА «Новости».