Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 15:35

ЕС и НАТО предупредили о катастрофических последствиях превращения Украины в военный лагерь

Политолог Косоруков: Милитаризация Украины не останется без ответа России

Милитаризация Украины со стороны ЕС и НАТО с целью оказать давление на нашу страну не останется без ответа России. Об этом заявил политолог, доцент МГУ Артём Косоруков. По его словам, действия Брюсселя и Вашингтона обречены на провал, потому что из Москвы последует жёсткая реакция.

«Если Брюссель и Вашингтон готовы рисковать стабильностью Европы ради сиюминутных амбиций, им стоит помнить: Россия не оставит без внимания превращение соседних государств в военные лагеря. Современная история уже показала, что геополитические авантюры Запада заканчиваются катастрофами...» — напомнил собеседник РИАМО.

«Дорого обойдётся»: Зеленскому предрекли неприятности после встречи с Макроном
«Дорого обойдётся»: Зеленскому предрекли неприятности после встречи с Макроном

Эксперт уверен, что Украина давно утратила свой суверенитет. По его словам, будущее Незалежной принесено в жертву русофобской повестке Запада, отсюда и беспочвенная риторика о евроинтеграции. При этом Россия остаётся единственной силой, соблюдающей баланс интересов и безопасности.

В Кремле заявили о потере контроля режимом Зеленского
В Кремле заявили о потере контроля режимом Зеленского

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. По его словам, военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора. Войска может отправить и Великобритания. Однако Владимира Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.

Обложка ©

mil.gov.ua

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar