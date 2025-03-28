ЕС и НАТО предупредили о катастрофических последствиях превращения Украины в военный лагерь

Милитаризация Украины со стороны ЕС и НАТО с целью оказать давление на нашу страну не останется без ответа России. Об этом заявил политолог, доцент МГУ Артём Косоруков. По его словам, действия Брюсселя и Вашингтона обречены на провал, потому что из Москвы последует жёсткая реакция.

«Если Брюссель и Вашингтон готовы рисковать стабильностью Европы ради сиюминутных амбиций, им стоит помнить: Россия не оставит без внимания превращение соседних государств в военные лагеря. Современная история уже показала, что геополитические авантюры Запада заканчиваются катастрофами...» — напомнил собеседник РИАМО.