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Регион
28 марта, 12:14

В Кремле заявили о потере контроля режимом Зеленского

Песков: Киевские власти теряют контроль над процессами на Украине

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Режим Владимира Зеленского утратил контроль над внутренним управлением, допустив проникновение нацистских организаций в различные структуры власти на Украине. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация ставит вопрос о необходимости внешнего управления Незалежной.

«В данном случае в государстве мы видим тенденцию к потере контроля над процессами. Мы видим тенденцию, что набирают рост и внедряются в разные сферы жизни националистические организации, нацистские организации», — отметил официальный представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что украинские военные подразделения продолжают атаковать российские энергообъекты, несмотря на отсутствие соответствующих указаний от своего командования. По мнению Пескова, это свидетельствует о бесконтрольности действий ВСУ.

Ольга Сливченко
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