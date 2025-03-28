Режим Владимира Зеленского утратил контроль над внутренним управлением, допустив проникновение нацистских организаций в различные структуры власти на Украине. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация ставит вопрос о необходимости внешнего управления Незалежной.

«В данном случае в государстве мы видим тенденцию к потере контроля над процессами. Мы видим тенденцию, что набирают рост и внедряются в разные сферы жизни националистические организации, нацистские организации», — отметил официальный представитель Кремля.